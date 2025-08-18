Налоговики рассылают белорусам «письма счастья» из-за зарплат 18.08.2025, 11:10

2,514

Почему и кого они касаются?

В Фонде соцзащиты населения и налоговики рассказали, как якобы борются с зарплатами в конвертах, пишет «Зеркало».

В Министерстве по налогам и сборам (МНС) сообщают, что продолжают искать организации. которые выплачивают зарплаты в конвертах. Зачастую их выплачивают их тех денег, которые «спрятали» от налогообложения.

«За 1 полугодие 2025 года налоговыми органами в ходе проведения оперативных мероприятий установлена сокрытая субъектами хозяйствования от налогообложения наличная выручка в сумме 106,5 млн рублей», — отметили в МНС.

Налоговики уточняют, что делают упор на профилактику подобных нарушений, поэтому в январе-июне направили больше 39 тысяч уведомлений с предложением «добровольно устранить нарушения или предоставить соответствующие пояснения». Общая сумма к доплате в бюджет подоходного налога с физлиц по таким «письмам счастья» составила 31,4 млн рублей.

«По результатам проверок, проведенных налоговыми органами, установлено 448 фактов неуплаты подоходного налога и предъявлено к уплате 70,9 млн рублей подоходного налога с физических лиц», — сообщают в МНС.

В Фонде соцзащиты населения (ФСЗН) рассказали, что в январе-июне этого года проверили 338 нанимателей из-за выплат зарплат в конвертах. В итоге были доначислены 25,8 млн рублей обязательных страховых взносов — на те суммы, которые выдали работникам по «серой» схеме.

«Социальные права (страховой стаж для будущей пенсии) 3728 работников были восстановлены», — сообщают в фонде.

Напомним, для получения трудовой пенсии нужен минимальный страховой стаж. Сейчас он составляет 20 лет. В этот стаж входит только то время, когда вы работали и работодатель платил за вас страховые взносы в Фонд соцзащиты.

Напомним, в 2013 году этот показатель увеличился с пяти до десяти лет. Беларусы, которые не выработали страховой стаж по новым правилам, попадают в пенсионную ловушку, они не могут претендовать на трудовую пенсию, им могут назначить только социальную: женщинам — с 60 лет, а мужчинам — с 65 лет. При этом стандартный пенсионный возраст — 58 лет и 63 года соответственно.

Сейчас социальная пенсия составляет 243,86 рубля.

