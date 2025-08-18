Россия снова ударила по нефтегазовым объектам Азербайджана в Украине 4 18.08.2025, 11:18

В результате возник «мощный пожар».

Российские военные в ночь на 18 августа атаковали беспилотниками Одесскую область Украины. Под удар попал «объект топливно-энергетической инфраструктуры», сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер. Он уточнил, что в результате возник «мощный пожар», для тушения которого пришлось привлекать специальный поезд «Укрзалізницы».

По данным местных СМИ, дроны поразили терминал азербайджанской государственной нефтегазовой компании Socar. Эту информацию также подтверждают z-паблики. «Снова вдарили по нефтебазе азербайджанской компании „SOCAR“ в Усатово Одесской области))) чтоб [президент республики Ильхам] Алиев тоже не расслаблялся)», — говорится в посте телеграм-канала «Тройка» (орфография и пунктуация сохранены).

Азербайджанское издание Minval пишет, что в результате прямых попаданий дронов уничтожены все 17 резервуаров, насосная станция, операторские и технические помещения терминала. В хранилище было более 16 тысяч кубометров топлива. Размер ущерба уточняется, проводятся срочные восстановительные работы. Это уже вторая массированная атака на данную нефтебазу за последние 10 дней. До этого российские военные ударили по ней 8 августа беспилотниками — тогда объект был частично разрушен. А двумя днями ранее была атакована компрессорная станция «Орловка» в селе Новосельское, через которую в Украину поступает азербайджанский газ по Трансбалканскому газопроводу. После этого Алиев начал рассматривать поставки оружия ВСУ, сообщали источники близкого к правительству издания Caliber. Также он выделил еще $2 млн на гуманитарную помощь Украине.

