NYT: России просто нужно уйти домой 2 18.08.2025, 11:30

Путин — главное препятствие на пути к миру.

Путин на встрече с президентом США Дональдом Трампом вел себя довольно самоуверенно. Он называл Украину «ошибкой истории» и вышел из самолета на Аляске по красной ковровой дорожке. Его улыбка вызывала отвращение у украинцев, наблюдавших за трансляцией, ведь в тот же момент российские дроны атаковали их города, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Встреча стала напоминанием, что главное препятствие на пути к миру — сам Путин. Россия может прекратить войну мгновенно, просто остановив атаки и выведя войска. Но вместо этого Кремль пытается представить Украину «препятствием к миру». На деле же «мир» по-российски означает капитуляцию: отказ от НАТО и ЕС, потерю территорий, ослабленную армию и марионеточное правительство. Иными словами — исчезновение страны.

Опросы показывают, что большинство украинцев хотят переговоров, но не ценой сдачи территорий. Это не упрямство, а справедливое неприятие агрессии.

После саммита Трамп заявил о «некотором прогрессе», но предложил вариант, близкий Москве: всеобъемлющее соглашение с передачей Донбасса, включая районы, которые еще не заняты Россией. Заявлений об ужесточения санкций или конкретных требованиях к Кремлю не прозвучало.

Для Украины такой сценарий — оскорбление памяти погибших и по миллионам беженцев. «Они обсуждают Донбасс, будто это пирог, который можно передавать из рук в руки», — сказал украинский военный Алексей Ладыка.

Президент Украины Владимир Зеленский, которого не пригласили на саммит, встретится с Трампом позже. В Киеве понимают, что Украину вновь будут выставлять виновницей в отсутствии мира.

