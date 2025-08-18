Минске придумали «не самый дешевый способ» справиться с потопом на улицах 18.08.2025, 11:30

Какой участок «высушат» первым?

В Минске сейчас ведутся работы на трех объектах, чтобы справиться с подтоплениями. В 2026 году планируют ликвидировать еще несколько проблемных участков, рассказал агентству «Минск-Новости» директор «Гордорстроя» Сергей Панев.

Панев сообщил, что разработан комплекс мер «Посейдон» для борьбы с повторяющимися подтоплениями. Сейчас работы ведутся на трех объектах, включая водовод «Ярково» для Фрунзенского района и аварийные съезды на перекрестке Ванеева — проспект Партизанский. До конца 2025 года планируется завершить проекты по шести объектам, а в начале 2026-го — ликвидировать еще ряд проблемных участков. Главная цель — устранить все первоочередные точки подтопления.

Он подчеркнул: с учетом того, что все работы производятся в местах с большим количеством инженерных сетей, специалисты нередко прибегают к таким способам решения проблемы, как микротоннели.

— Максимально стараемся организовать процесс закрытым способом, чтобы избежать глобальных раскопок. То есть работы выполняются из котлованов — от точки «А» до точки «Б» закрывается проколом с последующим восстановлением именно самого благоустройства, тем самым минимизируя раскопки и не перекрывая движение. Пускай это не самый дешевый способ, но, по крайней мере, комфортный для выполнения, — уточнил Панев.

