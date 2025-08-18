закрыть
Как будут выглядеть люди в будущем

  • 18.08.2025, 11:42
Прогноз ученых.

Ученые предупреждают, что эволюция может привести к тому, что определенные части тела человека исчезнут, поскольку они больше не выполняют жизненно важных функций.

Исследования показывают, что современный комфорт, уменьшение физической активности и медицинские достижения могут постепенно изменить нашу анатомию, пишет The Sun.

Что могут потерять люди из-за эволюции

Среди органов и черты, которые могут стать лишними:

Волосы на теле. Когда-то они защищали и согревали человека, но сейчас потребность в них исчезает благодаря одежде и технологическим условиям. Ученые считают, что со временем волосы станут еще тоньше и реже или исчезнут вообще.

Зубы мудрости. Эти моляры помогали предкам пережевывать твердую пищу. Однако из-за мягкой пищи и уменьшения челюсти третий комплект зубов часто только создает проблемы — от боли до инфекций. Будущие поколения могут вообще не иметь зубов мудрости.

Копчик. Рудимент от хвоста предков сейчас почти не используется, кроме поддержки некоторых мышц таза. Ученые предполагают, что в процессе эволюции он может уменьшиться или исчезнуть.

Аппендикс. В древности он помогал переваривать растительную клетчатку, однако сейчас считается практически ненужным. Хотя его иногда связывают с иммунной системой, в будущем орган может полностью исчезнуть.

Ушные мышцы. Они позволяли двигать уши и улавливать звуки, как это делают кошки или собаки. Сегодня эта способность встречается редко и не имеет практического значения. Со временем мышцы могут полностью атрофироваться.

Таким образом, эволюция постепенно «убирает» те части тела, которые когда-то были жизненно необходимыми, но в современном мире стали ненужными.

