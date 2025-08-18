Сырский рассказал, сколько роботов будет у ВСУ на фронте в 2025 году 18.08.2025, 11:45

Александр Сырский

Украинский главком назвал цифру.

Украинская армия делает ставку на высокотехнологичное вооружение. В частности, в этом году в войска планируется передать 15 тысяч наземных роботизированных платформ различного назначения. Об этом главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сказал в интервью «РБК-Украина».

По словам Сырского, Украина активно развивает направление дронов и роботизированных систем, чтобы уменьшить риски для военных на поле боя.

«Мы делаем ставку на высокотехнологичное вооружение, высокотехнологичные системы, которые помогут нам уменьшить присутствие наших военнослужащих непосредственно на поле боя. Это в первую очередь касается роботизированных платформ, беспилотных систем различных типов и различного назначения - это прежде всего воздушные дроны. Но мы активно развиваем и наземные системы - логистические, медицинские для эвакуации раненых», - сказал он.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что уже тестируются воздушные платформы для эвакуации раненых.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com