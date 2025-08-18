Сырский рассказал, сколько роботов будет у ВСУ на фронте в 2025 году
- 18.08.2025, 11:45
Украинский главком назвал цифру.
Украинская армия делает ставку на высокотехнологичное вооружение. В частности, в этом году в войска планируется передать 15 тысяч наземных роботизированных платформ различного назначения. Об этом главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сказал в интервью «РБК-Украина».
По словам Сырского, Украина активно развивает направление дронов и роботизированных систем, чтобы уменьшить риски для военных на поле боя.
«Мы делаем ставку на высокотехнологичное вооружение, высокотехнологичные системы, которые помогут нам уменьшить присутствие наших военнослужащих непосредственно на поле боя. Это в первую очередь касается роботизированных платформ, беспилотных систем различных типов и различного назначения - это прежде всего воздушные дроны. Но мы активно развиваем и наземные системы - логистические, медицинские для эвакуации раненых», - сказал он.
Главнокомандующий ВСУ добавил, что уже тестируются воздушные платформы для эвакуации раненых.