Времени у Лукашенко нет
- 18.08.2025, 11:48
Ставки слишком высоки.
Сегодня в США состоятся встречи в разных форматах: президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом. Потом к ним присоединятся европейские коллеги, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».
Будут обсуждать условия несправедливого мира и что делать дальше. Сложная развилка, о которой мы писали выше. Если Европа не придет на войну, то война сама придет в Европу, вопрос лишь в продолжительности паузы.
У Лукашенко своя развилка. В лучших традициях нужно бы в Россию — обсудить условия «отказа от предательства» в обмен на деньги. А ещё выпустить какое-то количество политических, чтобы сохранить поле для маневра и сказать, что «работает над освобождением всех упомянутых 1300».
Ставки высоки, а времени нет.