Independent: Космос — новое поле боя 18.08.2025, 11:55

Фото: Independent

Кто выйдет победителем.

В XXI веке космос становится ареной противостояния мировых держав. Последние инциденты показывают, что атаки в космосе могут быть не менее разрушительными, чем на земле, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

На орбите уже функционирует более 12 тысяч спутников, и именно они становятся ключевой целью хакеров и военных. В 2022 году атака на американскую компанию Viasat, по данным Киева организованная Россией, вывела из строя десятки тысяч модемов.

Особую тревогу вызывает информация о разработке Россией ядерного космического оружия, способного вывести из строя практически все спутники на низкой орбите. По словам конгрессмена Майка Тернера, его применение могло бы обернуться «новым Карибским кризисом в космосе» и парализовать мировую экономику.

Помимо военной сферы, усиливается конкуренция за освоение Луны. США планируют установить там ядерный реактор, чтобы опередить Китай и Россию в борьбе за ресурсы, включая гелий-3, который в будущем может стать основой для ядерного синтеза.

Для защиты национальных интересов в космосе США создали Космические силы, которые уже ведут секретные миссии с помощью беспилотного шаттла X-37B.

Американские военные предупреждают: «Космос — это домен ведения войны, и США должны быть готовы его контролировать».

Хотя космическая гонка набирает обороты, эксперты подчеркивают, что главная цель — не допустить превращения орбиты в поле глобального конфликта.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com