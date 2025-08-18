закрыть
Independent: Космос — новое поле боя

  • 18.08.2025, 11:55
Independent: Космос — новое поле боя
Фото: Independent

Кто выйдет победителем.

В XXI веке космос становится ареной противостояния мировых держав. Последние инциденты показывают, что атаки в космосе могут быть не менее разрушительными, чем на земле, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

На орбите уже функционирует более 12 тысяч спутников, и именно они становятся ключевой целью хакеров и военных. В 2022 году атака на американскую компанию Viasat, по данным Киева организованная Россией, вывела из строя десятки тысяч модемов.

Особую тревогу вызывает информация о разработке Россией ядерного космического оружия, способного вывести из строя практически все спутники на низкой орбите. По словам конгрессмена Майка Тернера, его применение могло бы обернуться «новым Карибским кризисом в космосе» и парализовать мировую экономику.

Помимо военной сферы, усиливается конкуренция за освоение Луны. США планируют установить там ядерный реактор, чтобы опередить Китай и Россию в борьбе за ресурсы, включая гелий-3, который в будущем может стать основой для ядерного синтеза.

Для защиты национальных интересов в космосе США создали Космические силы, которые уже ведут секретные миссии с помощью беспилотного шаттла X-37B.

Американские военные предупреждают: «Космос — это домен ведения войны, и США должны быть готовы его контролировать».

Хотя космическая гонка набирает обороты, эксперты подчеркивают, что главная цель — не допустить превращения орбиты в поле глобального конфликта.

