В Трудовой кодекс Беларуси намерены ввести новшества
- 18.08.2025, 12:04
Стали известны новые подробности, что хотят изменить.
В Беларуси намерены отредактировать Трудовой кодекс, сейчас обсуждаются возможные правки в этот документ. В Федерации профсоюзов рассказали подробности.
Напомним, чиновники среди прочего могут расширить список работников, которым предоставляется выходное пособие при их увольнении по инициативе нанимателя.
«Например, не менее среднего двухнедельного заработка предлагается выплачивать в случае неявки на работу в течение более четырех месяцев подряд из-за временной нетрудоспособности или установления работнику нетрудоспособности в соответствии с заключением медико-реабилитационной экспертной комиссии», — уточнили в Федерации профсоюзов.
Среди других изменений, которые могут внести в Трудовой кодекс, — отменить продление контракта, а вместо этого заключать новые, а также ввести работу в режиме саморегулируемого трудового времени.