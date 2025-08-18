В Трудовой кодекс Беларуси намерены ввести новшества 18.08.2025, 12:04

Стали известны новые подробности, что хотят изменить.

В Беларуси намерены отредактировать Трудовой кодекс, сейчас обсуждаются возможные правки в этот документ. В Федерации профсоюзов рассказали подробности.

Напомним, чиновники среди прочего могут расширить список работников, которым предоставляется выходное пособие при их увольнении по инициативе нанимателя.

«Например, не менее среднего двухнедельного заработка предлагается выплачивать в случае неявки на работу в течение более четырех месяцев подряд из-за временной нетрудоспособности или установления работнику нетрудоспособности в соответствии с заключением медико-реабилитационной экспертной комиссии», — уточнили в Федерации профсоюзов.

Среди других изменений, которые могут внести в Трудовой кодекс, — отменить продление контракта, а вместо этого заключать новые, а также ввести работу в режиме саморегулируемого трудового времени.

