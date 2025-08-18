закрыть
18 августа 2025, понедельник
Радослав Сикорский: У Украины уже 30 лет есть гарантии безопасности

12
  • 18.08.2025, 12:05
  • 4,616
Радослав Сикорский: У Украины уже 30 лет есть гарантии безопасности
Радослав Сикорский

Глава МИД Польши напомнил о Будапештском меморандуме.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в соцсети X отметил, что у Украины уже более 30 лет есть гарантии безопасности относительно нерушимости границ. Она получила их с Будапештским меморандумом в обмен на отказ от ядерного оружия. Кроме того, в России был ратифицирован договор о границах с Украиной.

«Для справки. С 1994 года у Украины уже есть гарантии независимости и неприкосновенности границ, также от России. Кроме того, 22 апреля 2004 года Владимир Путин торжественно ратифицировал Договор о российско-украинской границе. Достаточно их придерживаться, и война закончится», — отметил Сикорский.

Сообщение Сикорского появилось вскоре после того, как спецпредставитель президента США Стив Уиткофф рассказал о «серьезных гарантиях безопасности», которые Трамп и Путин обсуждали для Украины.

