Белорусский гандболист перешел в топовый клуб
- 18.08.2025, 12:17
«Загреб» – постоянный участник Лиги чемпионов.
Левый крайний минского СКА и сборной Беларуси по гандболу Станислав Садовский перешел в хорватский «Загреб».
Об этом сообщает пресс-служба балканского клуба.
В «Загребе» 23-летний Садовский станет напарником еще одного белоруса – разыгрывающего Игоря Белявского, который за прошедший сезон стал одним из лидеров команды.
«Загреб» – постоянный участник Лиги чемпионов, 33-кратный чемпион Хорватии.