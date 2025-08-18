Белорусский гандболист перешел в топовый клуб 18.08.2025, 12:17

Станислав Садовский

«Загреб» – постоянный участник Лиги чемпионов.

Левый крайний минского СКА и сборной Беларуси по гандболу Станислав Садовский перешел в хорватский «Загреб».

Об этом сообщает пресс-служба балканского клуба.

В «Загребе» 23-летний Садовский станет напарником еще одного белоруса – разыгрывающего Игоря Белявского, который за прошедший сезон стал одним из лидеров команды.

«Загреб» – постоянный участник Лиги чемпионов, 33-кратный чемпион Хорватии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com