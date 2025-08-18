закрыть
18 августа 2025, понедельник, 13:54
Белорусский гандболист перешел в топовый клуб

  • 18.08.2025, 12:17
Белорусский гандболист перешел в топовый клуб
Станислав Садовский

«Загреб» – постоянный участник Лиги чемпионов.

Левый крайний минского СКА и сборной Беларуси по гандболу Станислав Садовский перешел в хорватский «Загреб».

Об этом сообщает пресс-служба балканского клуба.

В «Загребе» 23-летний Садовский станет напарником еще одного белоруса – разыгрывающего Игоря Белявского, который за прошедший сезон стал одним из лидеров команды.

«Загреб» – постоянный участник Лиги чемпионов, 33-кратный чемпион Хорватии.

