У нас есть работа для белорусов в Варшаве
- 18.08.2025, 12:20
- 3,616
«Хартия’97» ищет сотрудников.
Фонд «Хартия’97» объявляет набор для работы на сайте Charter97.org. Нам нужны два журналиста и администратор офиса в Варшаве.
Если ты хорошо знаешь Беларусь и ее общественно-политическую жизнь, держишь руку на пульсе новостей, грамотно пишешь на белорусском и русском (знаешь английский или польский — огромный плюс), тогда тебе к нам! Попробуй себя в качестве журналиста в самом популярном белорусском независимом СМИ.
Организуешь работу офиса? Справляешься с документами и подготовкой командировок? Хорошо владеешь русским и польским языками? Ждем тебя!
Если ты в Варшаве и с высшим образованием — нам нужны твои администраторские способности для работы в офисе.
Присылай CV на почту: charter97@gmail.com.