У нас есть работа для белорусов в Варшаве 18.08.2025, 12:20

«Хартия’97» ищет сотрудников.

Фонд «Хартия’97» объявляет набор для работы на сайте Charter97.org. Нам нужны два журналиста и администратор офиса в Варшаве.

Если ты хорошо знаешь Беларусь и ее общественно-политическую жизнь, держишь руку на пульсе новостей, грамотно пишешь на белорусском и русском (знаешь английский или польский — огромный плюс), тогда тебе к нам! Попробуй себя в качестве журналиста в самом популярном белорусском независимом СМИ.

Организуешь работу офиса? Справляешься с документами и подготовкой командировок? Хорошо владеешь русским и польским языками? Ждем тебя!

Если ты в Варшаве и с высшим образованием — нам нужны твои администраторские способности для работы в офисе.

Присылай CV на почту: charter97@gmail.com.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com