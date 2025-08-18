закрыть
Белорус провел социологическое исследование о ковиде в стране

5
  • 18.08.2025, 12:30
  • 4,142
Белорус провел социологическое исследование о ковиде в стране

Лукашистов это напугало.

43-летнего Евгения Краснянского признали виновным «в измене государству» (часть 1 ст. 356 УК) и «уклонении от уплаты страховых взносов» (часть 1 ст. 243-3 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

8 августа Минский городской суд рассмотрел дело против Евгения Краснянского. Помимо лишения свободы в условиях усиленного режима, ему назначили 25 тысяч рублей штрафа.

Ранее Следственный комитет сообщал, что мужчина якобы подготовил для одной из зарубежных организаций исследование, содержащее «заведомо ложные сведения о политике страны в области здравоохранения в части принимаемых мер по борьбе с коронавирусной инфекцией».

Утверждалось, что социологический анализ проводился компанией, которая не имела аккредитации в Беларуси, и его результаты были «ангажированы и соответствуют запросам заказчика.

Известно, что вместе с Евгением Краснянским были задержаны две женщины: минчанки 37 и 43 лет. Они якобы проводили социологическое исследование о наличии предпочтений среди граждан в развитии страны с помощью интеграции со странами Европейского союза.

Чтобы прийти к желаемому результату, женщины якобы опрашивали представителей фокус-группы, имеющих «заведомо негативное отношение к имеющейся в государстве политической системе и конституционному строю». Приговоры женщинам неизвестны.

