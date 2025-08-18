Глава Госдепа: США неинтересны исторические жалобы России

Глава Госдепа: США неинтересны исторические жалобы России15
Рубио ответил на лекции главы Кремля о Рюрике.
Рассказы Владимира Путина о «первопричинах войны» в Украине, с которыми российский президент, по собственным словам, приехал на встречу Дональдом Трампом, абсолютно неинтересны США. Об этом в интервью CBS News заявил глава Госдепа Марко Рубио.
«Под первопричинами войны он (Путин) имеет в виду эти длинные исторические жалобы, которые мы слышали многократно. Это не новый аргумент, он говорит об этом давно, и это аргумент о наступлении Запада. Я не хочу об этом говорить, это слишком долго. Мы не будем на этом фокусироваться», — сказал Рубио.
Он добавил, что реальной первопричиной войны стало то, что Путин вторгся в Украину, а Вашингтон видит своей задачей остановить боевые действия.
«Если говорить об этом серьезно, то обе стороны должны чем-то поступиться и обе стороны должны что-то получить. А это очень сложно», — сказал Рубио.
Напомним, в интервью американцу Такеру Карлсону Путин 25 минут доносил до зрителей «историческую справку» об истории Украины — от Рюрика до раздела Речи Посполитой. На Аляску, судя по сообщениям СМИ, Путин также привез «исторические документы».