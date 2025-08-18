Заработали существенные изменения по пенсиям и зарплатам 18.08.2025, 13:07

С сегодняшнего дня.

В Беларуси с 18 августа заработали изменения по соцстрахованию и пенсионному обеспечению, сообщает Минтруда. «Зеркало» рассказывает подробности по этим новшествам.

Новшество для тех, кто трудится на налоге на профдоход

Тем, кто работает на этом сборе, разрешили по своему желанию доплатить взносы в бюджет Фонда социальной защиты населения (ФСЗН).

Налог на профессиональный доход ввели в Беларуси с 2023 года. Для тех, кто работает с физлицами, налог составляет 10%. Такая же ставка для работающих с юрлицами, но до определенного размера выручки (до 60 тысяч рублей), а после обозначенного порога налоговый сбор в два раза выше — 20%.

К примеру, белoрус, который работает на НПД, в 2025 году получил доход в 20 тысяч рублей и заплатил налог в 2000 рублей. В ФСЗН ушло 1200 рублей, или 60% от этой суммы.

Но чтобы внесенные взносы в фонд засчитали для будущей пенсии, нужно за год перечислить 2 526,48 рубля. Для расчета этой суммы берут 29% от минимальной зарплаты, которая сейчас составляет 726 рублей, и умножают на 12 месяцев. Получается, что белoрусу из этого примера надо доплатить в фонд еще почти 1327 рублей, чтобы ему засчитали год работы для расчета пенсии в будущем.

Новшество по садоводам и огородникам

«Уточнена категория граждан, которые могут по желанию уплачивать взносы. К ним относятся те, кто ведет личное подсобное хозяйство, реализует лекарственные растения, дикорастущие ягоды, грибы, орехи или иную подобную продукцию, а также медиаторы и третейские судьи», — отмечают в Минтруда.

Что откорректировали для ИП

Для индивидуальных предпринимателей, которые уплачивают подоходный налог, ввели дифференцированные взносов в ФСЗН. Сумма зависит от размера годового чистого дохода ИП (речь про вырученные деньги за минусом расходов).

Так, если годовой доход ИП не превышает 12 минимальных зарплат (на сегодня это 8712 рублей), то взносы в ФСЗН будут рассчитывать с фактического чистого дохода — на уровне 35% (сумма, которая останется после уплаты налогов и других обязательных платежей). В Минтруда приводили ранее пример: при годовом доходе ИП в 6000 рублей платежи в фонд будут в 2100 рублей.

Если же доход предпринимателя превысит 12 «минималок», то взносы в ФСЗН насчитают с 8712 рублей. Это получится 3 049,2 рубля (берут все те же 35%).

«Важное уточнение: для ИП — плательщиков единого налога сохраняется действующий порядок: взносы уплачиваются в размере 35% от минимальной заработной платы за каждый месяц, в котором уплачивался единый налог», — уточняли в Минтруда.

Изменение по зарплатам

С 18 августа также увеличили взносы для тех, кто платит в конвертах — их будут брать из фактических сумм, которые выдали по «серой» схеме. Но предусмотрен минимальный порог.

