«У американских партнеров хромает математика»

Проект DeepState подтвердил, что оккупанты в Украине практически топчутся на месте.

17 августа мониторинговый сервис DeepState, сотрудничающий с Минобороны Украины, проинформировал в Telegram, что за последние 1010 дней (около трех лет) российские оккупанты смогли оккупировать менее 1% территории Украины.

«Начиная с 12 ноября 2022 года (оккупировано на эту дату – 114 489 км²) по сегодняшний день (114 493 км²) враг оккупировал 5842 км² украинской территории. Это составляет 0.96781% от всей площади Украинского государства в международно признанных границах», – говорится в сообщении.

Его авторы отметили, что большую территорию враг оккупировал именно в первые дни начавшегося 24 февраля 2022 года полномасштабного вторжения, однако затем украинская армия деоккупировала большую часть территории.

«После 12 ноября 2022 года враг продолжал активные наступательные действия, которые с незначительными перерывами продолжаются до сих пор. [...] Надеемся, эти цифры дойдут до наших американских партнеров, потому что математика у них хромает», – пишет DeepState.

