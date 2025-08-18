Где в Минске самые дорогие и дешевые участки? 18.08.2025, 13:49

Установлена кадастровая стоимость земель.

7 августа вступило в силу решение Мингорисполкома № 308, где прописаны результаты кадастровой оценки земель города. Стоимость за квадрат для жилой застройки и зон отдыха отличается. Realt написал, где самые дорогие и дешевые участки.

В зоне № 2 417 030 108 была установлена наименьшая кадастровая стоимость земель за один квадрат — 3,24 доллара (10,26 рубля) для жилой усадебной застройки и для рекреационной зоны — 1,3 доллара (4,12 рубля). Эта территория находится рядом с Национальным аэропортом Минска.

Самую высокую кадастровую стоимость имеет метр в зоне № 2 417 030 061. Она находится возле пляжа № 9 водохранилища Дрозды в границах проспекта Победителей, улиц Тихой, Семковской и проезда Веснинка.

Здесь среди прочих объектов расположены Республиканский центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике и Минская международная гимназия. Для жилой усадебной зоны ценник зафиксирован на 215,67 доллара (682,85 рубля), для рекреационной — 107,84 доллара (341,44 рубля).

Чуть дешевле оценивают зону № 2 417 030 060, что находится недалеко от предыдущей точки. Для жилой усадебной зоны это 213,95 доллара (677,41 рубля), для рекреационной — 106,98 доллара (338,72 рубля) за квадрат.

Район площади Победы, площади Якуба Коласа соответствует оценочной зоне № 2 417 030 020. Тут кадастровая стоимость «квадрата» участков в жилой усадебной зоне составила 127,61 доллара (404,04 рубля), в рекреационной — 63,81 доллара (202,04 рубля).

