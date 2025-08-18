Для Кремля — это полный крах Тарас Жовтенко

18.08.2025, 13:40

2,024

Все дело в… товарище Никите Хрущеве.

Дональд Трамп продолжает проталкивать кремлевские ультиматумы для «мирного завершения» войны.

Речь идет о действительно важных для бункера вещах на пути к полному уничтожению Украинского Государства:

— официальное признание потери Крыма; и

— официальный отказ от членства Украины в НАТО.

С точки зрения международного права риски от согласия Киева на такой диктат очевидны — это, соответственно:

1. Прецедент изменения международно признанных границ суверенного государства силой/военным путем; и

2. Силовое влияние на политику суверенного государства.

Но я бы хотел подробнее остановиться на аспекте безопасности, о котором уже много писал и говорил еще с далекого 2015 года — почему Кремль так уперся именно в украинский Крым?

Почему именно Крым (в отличие от «бантустана» «д/лнр») сразу после незаконной аннексии включили в состав РФ, еще и в статусе отдельного автономного округа?

Все дело в… товарище Никите Хрущеве и в хроническом отставании Кремля (и сейчас, и в эпоху «совка») от США в технологиях стратегических средств доставки ядерного оружия.

Сравнение российских турбовинтовых Ту-95 (1955 г. р.) с современными штатовскими реактивными стелсами В-2 (и его почти готовой заменой В-21), или российских МБР на жидком топливе Сармат с современными твердотопливными МБРами Minuteman III… Ну, вы поняли).

При этом тактические средства доставки ядерного оружия у Кремля всегда были +/- на уровне, хотя и эти тоже несколько отставали.

Таким образом, перед Кремлем всегда стояла дилемма: имея относительно современные средства поражения малого и среднего радиуса действия, как можно продолжать супердержавно вымахиваться перед США, точно и гарантированно поразить которые с территории России было практически нечем?

Ответ: развернуть эти средства там, откуда они хоть куда-то достанут (или где смогут выполнять стратегические задачи).

Так появилась стратегическая идея Карибского кризиса.

Та же самая проблема встала и перед Путиным: прокукарекав в 2007 году в Мюнхене о своих «супердержавных амбициях», вдруг оказалось, что на стратегическом уровне подпереть эти амбиции особо нечем было.

Модернизация стратегических средств доставки ядерного оружия в РФ хромает на обе ноги и катастрофически отстает по всем графикам.

Однако относительно современных ракет средней и малой дальности там таки смогли налепить.

Идти по граблям товарища Хрущева Путину было бы стыдно (хотя сейчас уже осторожно обсуждается идея развертывания российских ракет на Кубе), поэтому выбрали немного другой подход (который также позволял одновременно попробовать «закрыть» «вопрос» Украины), но с той же логикой.

Украинский Крым в руках Кремля должен был стать почти тем же, чем Куба в руках Хрущева: пусковой площадкой для российских ракет средней дальности.

Только в 2014 планировалось нацелить эти ракеты на всех европейских союзников США по НАТО. А дальше — шантажировать администрацию Обамы: либо Вашингтон соглашается отдать РФ всю Украину, весь так называемый «постсовок» и заново поделить сферы влияния в Европе, либо ракеты полетят на головы союзникам в Европе так, что никакая американская ПРО никого не спасет (ее архитектура должна была защищать от пусков с территории РФ, а не с территории Украины).

Именно поэтому, сразу присоединив украинский Крым, Кремль начал закачивать туда огромные средства, направленные на восстановление и модернизацию военной инфраструктуры, чтобы начать быстрое и безопасное постоянное развертывание на полуострове тактического ядерного оружия всей «триады» и средств доставки.

Однако ситуация пошла не по сценарию — несмотря на все старания Кремля, украинский Крым никто официально так и не признал российской территорией, а мы тем временем начали простреливать его насквозь и выгнали из Севастополя Черноморский флот РФ.

Это заставило Кремль искать альтернативные варианты — так появилась идея размещения российского тактического ядерного оружия и средств доставки в Беларуси.

Эксклав Калининград в этой ситуации существенно проигрывает Крыму по всем параметрам: от географической и логистической доступности до наличия всей необходимой военной инфраструктуры (поэтому, кстати, Кремлю интересно будет попробовать пробить сухопутный коридор к Калининграду, заодно взяв под контроль Сувалки).

Идея наскоро выструганного «на коленке» «арешника» и кривого «буревестника» — тоже родом отсюда, из этой же хрущевской логики… надо же хоть чем-то компенсировать отставание!)

Однако несмотря на все, Кремль не отказался от своих планов, где покорение Украины и контроль над ее стратегическими точками является абсолютно необходимым условием, при котором Путин может хотя бы мечтать реализовать свои влажные геополитические фантазии.

Именно поэтому Кремль до последнего цепляется за украинский Крым и за недопущение НАТО на территорию Украины.

Для Кремля — это полный крах их стратегических планов, который отбросит Россию на десятилетия назад.

Именно поэтому ни в коем случае нельзя вестись на эти кремлевские ультиматумы — даже (особенно!) озвученные Дональдом Трампом.

Тарас Жовтенко «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com