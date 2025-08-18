МИД Украины посоветовал Венгрии «направлять жалобы в Москву» 18.08.2025, 13:55

Петер Сийярто

ФОТА: EPA

Киев ответил на заявление Будапешта об атаке на нефтепровод.

Министр иностранных дел Андрей Сибига отреагировал на заявление своего венгерского коллеги Петера Сийярто, который ранее обвинил Украину в «атаке» на нефтепровод.

Об этом Сибига написал в соцсети Х.

Утром 18 августа Сийярто заявил, что «Украина снова атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию, что привело к прекращению поставок нефти в страну». Также он «напомнил» украинским политикам, что «электроэнергия из Венгрии играет ключевую роль в энергоснабжении Украины».

«Петер, это Россия, а не Украина, начала эту войну и отказывается ее закончить», – ответил на это Сибига.

Он подчеркнул, что Венгрии годами говорили, что Москва – ненадежный партнер, а Будапешт, несмотря на это, приложил «все усилия, чтобы сохранить свою зависимость от России», даже после начала полномасштабной войны.

«Теперь вы можете отправлять свои жалобы – и угрозы – своим друзьям в Москве», – добавил украинский дипломат.

