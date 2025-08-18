закрыть
Как власти оставили гомельчан без Центрального пляжа на целое лето

  • 18.08.2025, 14:08
  • 1,134
Как власти оставили гомельчан без Центрального пляжа на целое лето

Причиной этого стал закрытый мост.

Гомельские власти, по сути, лишили гомельчан Центрального пляжа, излюбленного места отдыха, в нынешнем купальном сезоне. Все лето, по свидетельствам жителей города, главный пляж пустовал — даже в жаркую погоду. Причиной этого стал закрытый пешеходный мост через Сож — основной путь к пляжу из центра Гомеля, пишет «Флагшток».

Ремонт пришелся как раз на пляжный сезон, хотя ранее планировалось, что работы закончатся в середине лета — к пику отпусков и к тому времени, когда вода в Соже прогревается.

Изначально предполагалось выполнить работы в первой половине года. В изменении к заданию на проектирование (октябрь 2024) года сроками начала и окончания строительства был указан период январь-июнь 2025 года. В самом проекте началом работ был обозначен февраль, а окончанием — июль.

Но затем сроки сместили и начали ремонт только в мае, а завершение запланировали на ноябрь.

Власти запустили новый автобусный маршрут до пляжа от площади Ленина, но желающих добираться в объезд и за деньги оказалось мало. Организовали и рейсы катера от причала «Киевский спуск» до второго берега по 2 рубля в одну сторону. Однако и этот вариант не стал популярным.

Самые жаркие дни лета уже прошли, но и в те теплые дни, когда Центральный пляж мог бы привлечь сотни, он оставался полупустым.

Это подтверждают многие видео, которые отсмотрели журналисты за июнь, июль и август. Например, солнечным вечером 11 июля, когда температура воды в Соже достигала 24 градуса, пляж был почти пуст.

«Где люди?» — спросили в комментариях.

«Идет ремонт моста через реку, и на пляж надо из центра подъезжать на машине или автобусе. Пляжей в городе много. Видимо, люди на других», — ответил пользователь.

В последнюю жаркую субботу, 16 августа, Центральный пляж тоже оставался полупустым, как видно на одном из роликов.

