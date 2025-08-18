«Все пошло не по плану» 3 18.08.2025, 14:17

Белоруска больше недели ждет возможности выехать в Польшу.

Очереди на выезд из Беларуси в Польшу бьют рекорды: к 18 августа выезда в соседнюю страну ожидают больше 4400 машин, многие стоят сутками. Белоруска Елизавета ждет возможности выехать в Польшу уже неделю. Но пока в Варшаву она так и не попала, пишет «Зеркало».

Елизавета живет в Варшаве, работает бровисткой. Белоруска уезжала домой в отпуск с начала августа и рассчитывала вернуться 18-го числа. Но все пошло не по плану.

— Неделю назад мы стали в [электронную] очередь. Но, к сожалению, до сих пор не можем выехать, — поделилась Елизавета в сторис Instagram. — Ситуация на границе оставляет желать лучшего.

Из-за длительного ожидания мастеру пришлось перенести записи всех клиентов.

— Прошу отнестись с пониманием, — написала она.

ГПК: В лучшем случае пункт пропуска проходит от 500 до 600 авто

По данным Госпогранкомитета на 12.00 понедельника, 18 августа, в пункте пропуска «Брест» ждут выезда 4440 автомобилей. Журналистка позвонила на горячую линию ведомства как обычная гражданка с вопросом, из-за чего.

— У нас ничего не случилось. У поляков были праздники (15 августа в Польше отмечают Вознесение Девы Марии и День войска польского, это выходной день. — Прим. ред.), и они в тот период приняли меньше, — рассказала сотрудница ГПК. — Плюс люди выезжают, а с Польшей работает вообще один пункт пропуска. С Литвой и Латвией были маленькие очереди, а до этого их вообще не было. Может, просто люди захотели и выбрали [это направление]. Четыре тысячи [автомобилей на выезд] — это впервые.

Когда спадет наплыв, собеседница не знает. По ее словам, за сутки через пункт пропуска проходит от 500 до 600 автомобилей «в лучшем случае». То есть для того, чтобы пропустить только скопившиеся 4400 авто, нужно около недели.

Ситуация на границе с Польшей

Судя по архиву данных Госпогранкомитета, количество автомобилей, ожидающих выезда в Польшу, начало расти с конца июля. 28-го числа в пункте пропуска «Брест» на пике стояло 930 авто, уже на следующий день их стало больше 1000, а к 16 августа число превысило 4000.

По информации Белтаможсервиса, от момента регистрации легковушки в электронной очереди до вызова в пункт пропуска «Брест» проходит около семи суток. Все это время водителям не нужно стоять на жаре. После регистрации они могут уезжать и в любом месте ждать, пока подойдет их время пересекать границу.

Длинные очереди и для автобусов: 18 августа к 12.00 выезда ожидали уже 110 транспортных средств.

