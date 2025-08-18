«Записаться к врачу невозможно» 3 18.08.2025, 14:27

2,166

Белоруска возмущена работой поликлиники.

Жительница Барановичей пожаловалась на работу поликлиники по улице Тельмана. Она рассказала, что из-за халатности врачей не может уже полтора месяца установить холтер на сердце. Судя по комментариям, она такая не одна, пишет BGmedia.

«На моем участке уже много лет нет врача. Я могу попасть к любому терапевту, но талонов нет почти всегда. Когда я проходила обследование сердца, мне позвонили и сказали, что результаты готовы. Но в регистратуре записаться к врачу было невозможно — не было свободных талонов. Неделю ждала приема, месяц ждала сам холтер, а когда пришла — оказалось, что мои документы найти не могут. Что это за беспредел? А если человеку плохо?» — рассказала женщина.

Она добавила, что решила поделиться своей историей публично, потому что подобные проблемы испытывают многие жители города.

Что говорят другие жители Барановичей

История жительницы не осталась без отклика. В комментариях пользователи начали делиться своим опытом, и выяснилось, что проблемы в работе медицинских учреждений города носят системный характер.

Один из медработников признался, что персонала не хватает, врачи работают на несколько ставок и выматываются.

«Я ухожу из медицины навсегда. Люди злые, врачи тоже на пределе. Через 10 лет страшно представить, что будет с медициной», — написал он.

Вместе с тем, пациенты жалуются на невозможность попасть к специалисту.

«К хирургу записаться вообще невозможно. После операции мужа наблюдали терапевты, и каждый раз разные», «К неврологу талон ждал два месяца», «К стоматологу — только через интернет и за три месяца вперед», — пишут пользователи.

В филиале поликлиники на улице Коммунистической одному из жителей Барановичей прямо сказали: «Сегодня срочно вам так надо?» — когда женщина пыталась записать маму с температурой и кашлем.

«У меня трижды заводили новую медкарту, все потеряли. Анализы тоже исчезают, потом говорят, что их не сдавали», — поделилась другая жительница.

В комментариях вспоминают и другие поликлиники Барановичей: кто-то жалуется на аварийное состояние здания на Слонимском шоссе, кто-то — на грубость сотрудников регистратуры.

Правда, были и голоса в защиту врачей. Некоторые пользователи отмечали, что к ним всегда относились с вниманием и уважением. Правда, таких счастливчиков заметно меньше.

«Я никогда не имела особых проблем с врачами, благодарна им за работу», — написала жительница города.

Это не отдельная история, а система

Большинство же откликов сводятся к одному: проблемы в поликлиниках Барановичей — не исключение, а скорее норма. Пациенты жалуются на всеобъемлющий бардак в медицинской сфере: очереди, отсутствие врачей, потерю документов и даже отказ в элементарной помощи.

Жители признаются, что часто слышат один и тот же совет: обращаться напрямую в Министерство здравоохранения или на горячую линию. Но многие уверены — это лишь временные меры, которые не решают главной проблемы: в городе катастрофически не хватает специалистов и порядка в организации работы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com