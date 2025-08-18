Зеленский: Услышать «стоп» должна именно Москва 2 18.08.2025, 14:31

2,084

Владимир Зеленский

Президент Украины прокомментировал новые российские удары.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал показательными и циничными российские удары баллистикой и дронами по Харькову, Запорожью, Сумах и Одессе в понедельник, 18 августа.

На фоне ожидаемых переговоров в Вашингтоне по завершению войны диктатор Владимир Путин продолжает показательно убивать и давить на Украину и Европу, чтобы унизить дипломатические усилия, указал Зеленский.

В результате ударов по Харькову погибли семь человек, среди них двое детей. В Запорожье известно о трех погибших и 20 пострадавших. Также Зеленский подтвердил удар по нефтебазе SOCAR в Одессе, назвав его атакой по международным отношениям и энергетической независимости.

«Именно поэтому нужны надежные гарантии безопасности. Именно поэтому Россия не должна получить никакого вознаграждения за эту войну. Войну надо завершать. И услышать „стоп“ должна именно Москва», — написал Зеленский в соцсетях.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com