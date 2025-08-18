«Документы должны оцениваться так же, как и раньше» 18.08.2025, 14:39

МВД Польши объяснило ситуацию с якобы запретом принимать бланки БССР.

В пресс-службе Министерства внутренних дел и администрации (МВДиА) Польши «Белсату» прокомментировали информацию о якобы запрете отделам гражданских дел и равнозначным управлениям воеводств принимать у белорусов документы на бланках БССР или СССР.

«МВДиА не принимало постановления по этому вопросу. Наоборот, мы направили директорам отделов гражданских дел и равнозначных воеводских управлений информационное письмо, касающееся документов гражданского состояния, выданных среди прочего учреждениями бывшего Союза Советских Социалистических Республик и Белорусской Советской Социалистической Республики (с точки зрения положения, действующего теперь в Беларуси, определенного польским МИД)», — заявили в пресс-службе министерства.

Там подчеркнули, что письмо не имело целью обязательного способа действий. Согласно ответу, руководитель польского загса только в том случае, если он сомневается в официальном характере или подлинности конкретного документа, может запросить его подтверждение, например апостиль.

«Белорусские документы должны оцениваться так же, как и раньше, и апостиль не должен запрашиваться в каждом случае (руководитель загса должен оценивать поданный ему документ в контексте проведенной процедуры)», — отметили в МВДиА.

В министерстве пообещали разослать еще одно письмо воеводам с информацией «так, чтобы оно не вызывало сомнений». Там также подчеркнули, что «беженцы из Беларуси всегда могут рассчитывать на нашу поддержку в Польше, им предоставляется защита и необходимая помощь».

Напомним, ранее появилась информация, что МВД Польши запретило отделам гражданских дел и равнозначным управлениям воеводств принимать у белорусов документы на бланках БССР или СССР.

В первую очередь это касается свидетельств о рождении и браке, которые могут понадобиться в разных обстоятельствах, но чаще всего — при подаче на польское гражданство. Теперь, утверждалось, нужно брать их дубликаты на новых бланках в белорусском загсе и ставить на них апостиль в МИД Беларуси.

Такие нововведения могли бы стать серьезной проблемой для белорусов, которые боятся ехать на родину из-за возможного преследования, а также для тех, кто остается в Польше под международной защитой — в случае поездки в Беларусь они могут потерять статус.

