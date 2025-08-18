закрыть
NSJ: История не прощает ошибок

1
  • 18.08.2025, 14:53
  • 2,630
NSJ: История не прощает ошибок
Владимир Путин и Дональд Трамп

Громкие обещания Трампа не сработали.

Саммит президента США Дональда Трампа и Путина в Анкоридже оказался блистательным шоу политического театра, но не принес ощутимых результатов, считают эксперты, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Для Трампа саммит стал возможностью для саморекламы и громких заявлений о «великих достижениях», которых на самом деле не было.

Ожидания были завышены. Трамп обещал перемирие «сегодня». Он превратил себя в ключевую фигуру, способную изменить ход войны. Оптимисты надеялись на «дорожную карту» перемирия или «гарантии безопасности» для Киева, пессимисты опасались уступок суверенитета Украины ради политической выгоды.

В реальности Путин пришел на встречу не для переговоров о территории или временном прекращении огня, а ради пропаганды и символического признания России. Трамп же ограничился пустыми лозунгами о прогрессе и готовности к «сделке».

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что любые переговоры о будущем страны без участия Киева незаконны и могут лишь усилить позиции агрессора. Европейские столицы разделяют это мнение. Безопасность Европы нельзя строить на театральных жестах, а лишь на собственной решимости.

Саммит нельзя назвать полным провалом. Он, возможно, слегка снизил напряженность в отношениях США и России и открыл слабую перспективу будущей трехсторонней встречи. Однако ни Москва, ни Киев не готовы принять временное перемирие, не удовлетворяющее их ключевые требования.

Анкоридж продемонстрировал, что публичные заявления о «полезности» переговоров чаще служат пиару лидеров, чем реальному миру. История запомнит саммит как момент, когда громкие обещания уступили место пустому позиционированию, а шанс приблизиться к миру был упущен.

Слово известного американского экономиста Джона Кеннета Гэлбрейта подтверждаются вновь: «Когда официальные лица называют переговоры «полезными», значит, на деле ничего существенного не достигнуто».

