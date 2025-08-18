Какая погода ждет белорусов в ближайшие дни 18.08.2025, 15:07

Прогноз на 19-21 августа.

19 августа погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер западный от слабого до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +8..+13°С, местами +6..+7°С, максимальная днем +19..+25°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

20 августа ночью в основном сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, лишь по северу, а днем во многих районах страны погодные условия будет формировать фронтальный раздел, смещающийся с Балтийского моря. Облачно с прояснениями. Ночью местами по северу страны пройдут кратковременные дожди, днем на большей части территории страны ожидаются дожди. В дневные часы в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западной четверти умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днем будет от +18°С по северу до +28°С по юго-западу страны.

21 августа ночью погоду продолжит определять фронтальный раздел, смещающийся в юго-восточном направлении, днем скажется влияние неустойчивой воздушной массы. Облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории страны пройдут дожди, в отдельных районах страны – сильные дожди; днем местами по республике ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+15°С, по северо-западу +6..+8°С; максимальная днем +16.+23°С, по югу до +27°С.

