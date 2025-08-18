закрыть
В Беларуси выпустят необычные монеты

  • 18.08.2025, 15:21
В Беларуси выпустят необычные монеты

По мотивам белорусского фольклора.

С 20 августа Национальный банк Беларуси выпустит в обращение памятные монеты «Загадкі» серии «Беларускі дзіцячы фальклор» и «Былінка і верабей» серии «Беларускія народныя казкі». Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

В обоих случаях у монет будет два вида. Первые — серебряные 925-й пробы номиналом 20 рублей, массой 33,63 г, диаметром 38,61 мм и тиражом 2000 штук. Вторые — медно-никелевые номиналом 1 рубль, массой 26,6 г, диаметром 37 мм и тиражом 5000 штук.

На монетах из серии «Беларускі дзіцячы фальклор» проиллюстрирована белорусская загадка о звездном небе, которая звучит так: «На полі Ярох рассыпаў гарох, стала світаць — няма чаго збіраць».

Фото: Нацбанк
Фото: Нацбанк
