В Беларуси выпустят необычные монеты
- 18.08.2025, 15:21
По мотивам белорусского фольклора.
С 20 августа Национальный банк Беларуси выпустит в обращение памятные монеты «Загадкі» серии «Беларускі дзіцячы фальклор» и «Былінка і верабей» серии «Беларускія народныя казкі». Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
В обоих случаях у монет будет два вида. Первые — серебряные 925-й пробы номиналом 20 рублей, массой 33,63 г, диаметром 38,61 мм и тиражом 2000 штук. Вторые — медно-никелевые номиналом 1 рубль, массой 26,6 г, диаметром 37 мм и тиражом 5000 штук.
На монетах из серии «Беларускі дзіцячы фальклор» проиллюстрирована белорусская загадка о звездном небе, которая звучит так: «На полі Ярох рассыпаў гарох, стала світаць — няма чаго збіраць».