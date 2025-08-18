F-35 и F-16 Viper: Польша посылает сигнал России 18.08.2025, 15:27

Страна подписала военный контракт на $3,8 миллиарда.

Польша проводит масштабную модернизацию вооруженных сил на фоне усиления угрозы со стороны России. Страна подписала контракт на $3,8 млрд на модернизацию всего парка из 48 истребителей F-16 до версии F-16V «Viper», пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

«Способности F-16 C/D были хороши, но после 20 лет эксплуатации они уже не соответствуют современным угрозам», — заявил министр обороны и вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, модернизация повысит разведывательные возможности, связь, интеграцию с F-35 и универсальность применения самолетов.

Помимо этого, Польша приобретает 32 истребителя F-35A Joint Strike Fighter. Польские пилоты уже проходят обучение в США на авиабазе Эббинга в Арканзасе. Один из пилотов отметил, что F-35 — это «прорывная машина», а обучение в США позволит польским пилотам получить навыки мирового уровня.

Кроме авиации, Польша укрепляет бронетанковые силы. Недавно подписан контракт на $6,5 млрд на 180 южнокорейских танков K2 «Черная пантера». Первые машины будут произведены в Южной Корее, последующие — уже в Польше. Планируется, что поставки пройдут с 2026 по 2030 год, а к концу периода Польша сможет производить K2 полностью самостоятельно.

Модернизация армии Польши включает как воздушные, так и наземные силы и отражает стратегическую роль страны на восточном фланге НАТО. Эти шаги направлены на повышение обороноспособности и укрепление сдерживающего потенциала на фоне военной агрессии России.

