У крупного производителя обуви сохраняются финансовые проблемы 18.08.2025, 15:37

Речь идет про миллионные долги и судебные иски.

Производитель обуви «Белвест» допустил задолженность перед госбюджетом — по налогам и таможенным платежам. Тем временем этому предприятию по-прежнему выставляют судебные претензии, задолженность продолжает расти. «Зеркало» рассказывает, что «Белвест» находится в сложной экономической ситуации.

У «Белвеста» на начало августа была задолженность по налоговым и таможенным взносам, следует из информации на сервисе legat.by. Как сообщается, к 12 августа долги перед налоговой были погашены.

Тем временем с производителя обуви по-прежнему пытаются взыскать средства другие компании. Общая задолженность «Белвеста», по данным legat.by, приближается к 36 млн рублей. Хотя во второй половине июня нынешнего года она составляла почти 33 млн рублей.

К примеру, компания «БелСолета», которая производит детали для обуви, через Экономический суд Минска требует от «Белвеста» около 264 тыс. рублей по двум искам. Как сообщается, открыто приказное производство. Это упрощенная процедура судопроизводства, которая позволяет с минимальными затратами времени и денег взыскать бесспорную дебиторскую задолженность.

Также «Белвест» в августе этого года получил иски от «Галантеяи», «Белинвестторга», департамента охраны МВД и других.

Производитель обуви в свою очередь пытается взыскать с других фирм почти 1,9 млн рублей.

Как сообщается на сайте сервиса kartoteka.by, в первой половине июля этого года Витебский облисполком утвердил назначение или замену руководителя предприятия. Другие подробности не сообщаются по этой кадровой перестановке. В контакт-центре «Белвеста» сообщили, что гендиректором по-прежнему является Юрий Суманеев.

Тем временем на октябрь назначена плановая проверка «Белвеста» специалистами МЧС.

Напомним, ранее стало известно, что в мае этого года витебские чиновники приняли запрет регистрационных (ликвидационных) действий для компании «Белвест». Аналогичное решение утвердили и для белорусской «мамы» этого производителя обуви — компании «Группа Белвест».

При этом работники предприятия в июне этого года обратились к местным властям — с просьбой «ускорить процесс принятия решений и тем самым обеспечить возможность сохранения предприятия».

«Белвест» — белорусско-российское предприятие: в 2019 году 55% акций завода стали принадлежать отечественной компании «Группа Белвест», остальные 45% — российской фирме ИПК «Инвестпром». Об этом сообщается на сайте производителя. До этого собственниками значились концерн «Беллегпром» и «Инвестпром» (Россия).

Среднесписочная численность работников «Белвест» в 2024 году составила 2150 человек, следует из данных legat.by. Для сравнения: в 2023-м их насчитывалось 2282, а в 2022-м — 2196.

