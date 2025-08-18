Число прошений об убежище в ЕС сократилось на треть 18.08.2025, 15:47

В мае в странах ЕС подали первичные прошения об убежище почти 55,8 тысячи человек.

Число первичных ходатайств о предоставлении убежища в Евросоюзе в годовом отношении сократилось почти на треть. В мае прошения об убежище в странах ЕС подали 54 780 человек - на 30% меньше, чем в том же месяце 2024 года, сообщило в понедельник, 18 августа, Европейское статистическое ведомство Eurostat, отмечает «Немецкая волна».

Между тем в сравнении с апрелем 2025-го количество ходатайств от беженцев впервые за три месяца возросло - в апреле этот показатель составил 48 935 прошений или на 12% меньше, чем в мае.

Лидируют граждане Венесуэлы и Афганистана

Больше всего среди просителей убежища в мае было граждан Венесуэлы (8085 первичных заявлений), за ними следовали выходцы из Афганистана (4575), Бангладеш (3095) и Сирии (2935). Наибольшее количество прошений подано в Испании (12 755), Италии (11 760), Франции (9490) и Германии (8330). Тем самым число первичных ходатайств, поданных в ФРГ, вновь сократилось.

В соотношении к численности населения самый высокий показатель числа первичных ходатайств о предоставлении убежища зафиксирован в Греции (30,3 заявления на 1000 жителей), Испании (26,0), Кипре и Люксембурге (по 25,8).

За последние месяцы несколько стран ЕС, в особенности Германия, ужесточили свою миграционную политику. Кроме того, сокращение числа ходатайств об убежище связано с принятием в 2024 году новых правил ЕС. Среди прочего реформа предусматривает изменение процедуры въезда потенциальных беженцев на внешних границах Евросоюза.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com