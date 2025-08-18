закрыть
18 августа 2025, понедельник, 17:19
Ученые: Жизнь на большой высоте положительно сказывается на здоровье

  • 18.08.2025, 16:07
Ученые: Жизнь на большой высоте положительно сказывается на здоровье

Это может помочь миллионам людей по всему миру.

Исследование более 4 миллионов детей в Колумбии показало, что проживание на большой высоте может избавить от ожирения. Ученые связывают это с влиянием низкого содержания кислорода на метаболизм и аппетит, пишет New Scientist (перевод — сайт Charter97.org).

Ученые из Университета Ла Сабана в Чиа проанализировали данные о 4,16 миллиона детей до 5 лет из 1123 муниципалитетов. Дети были разделены на четыре группы по высоте над уровнем моря: до 1000 м, 1001–2000 м, 2001–3000 м и выше 3000 м.

В двух нижних диапазонах ожирение наблюдалось у 80 детей из 10 000. На высоте 2001–3000 м показатель снизился до 40 из 10 000. На высоте выше 3000 м, однако, число снова выросло до 86 из 10 000. Ученые считают, что это может быть статистической аномалией: данные включали лишь 11 498 детей из семи муниципалитетов.

По словам исследователей, ускорение метаболизма на большой высоте может объяснять снижение ожирения. Низкий уровень кислорода повышает базальный метаболизм, а также увеличивает уровень гормона насыщения лептина и снижает уровень гормона голода грелина.

Ученые подчеркивают, что исследование носит наблюдательный характер и не доказывает прямую причинно-следственную связь. Оно показывает лишь взаимосвязь, которую нужно изучать в дальнейшем.

Несмотря на это, авторы считают, что результаты могут помочь разрабатывать более индивидуальные рекомендации для снижения ожирения, учитывая особенности окружающей среды в разных регионах.

