18 августа 2025, понедельник, 17:19
ABC News: Вэнс примет участие в переговорах Трампа и Зеленского

5
  • 18.08.2025, 16:10
  • 1,956
Джей Ди Вэнс

Встреча начнется в 20:15 по Минску.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс будет присутствовать на встрече президента США Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне, сообщает ABC News.

В понедельник, 18 августа, в 20:15 по Минску, начнется двусторонняя встреча президентов Трампа и Зеленского. К переговорам присоединится и вице-президент США Джей Ди Венс, который во время февральской встречи лидеров в Овальном кабинете фактически спровоцировал конфликт с Зеленским.

Уже в 22:00 по минскому времени начнется многосторонняя встреча Трампа и Зеленского с европейскими лидерами.

