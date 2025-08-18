ABC News: Вэнс примет участие в переговорах Трампа и Зеленского 5 18.08.2025, 16:10

1,956

Джей Ди Вэнс

Встреча начнется в 20:15 по Минску.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс будет присутствовать на встрече президента США Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне, сообщает ABC News.

В понедельник, 18 августа, в 20:15 по Минску, начнется двусторонняя встреча президентов Трампа и Зеленского. К переговорам присоединится и вице-президент США Джей Ди Венс, который во время февральской встречи лидеров в Овальном кабинете фактически спровоцировал конфликт с Зеленским.

Уже в 22:00 по минскому времени начнется многосторонняя встреча Трампа и Зеленского с европейскими лидерами.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com