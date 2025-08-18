ABC News: Вэнс примет участие в переговорах Трампа и Зеленского

ABC News: Вэнс примет участие в переговорах Трампа и Зеленского5
Встреча начнется в 20:15 по Минску.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс будет присутствовать на встрече президента США Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне, сообщает ABC News.
В понедельник, 18 августа, в 20:15 по Минску, начнется двусторонняя встреча президентов Трампа и Зеленского. К переговорам присоединится и вице-президент США Джей Ди Венс, который во время февральской встречи лидеров в Овальном кабинете фактически спровоцировал конфликт с Зеленским.
Уже в 22:00 по минскому времени начнется многосторонняя встреча Трампа и Зеленского с европейскими лидерами.