18 августа 2025, понедельник, 17:19
В Беларуси можно будет наблюдать парад четырех небесных тел

  • 18.08.2025, 16:20
В ночь на 19 августа.

Ранним утром вторника, 19 августа, белорусы смогут наблюдать парад четырех небесных тел. Меркурий, Венера, Юпитер и Луна выстроятся в одну линию на небе северного полушария.

Чтобы увидеть полный парад, нужно, чтобы взошел Меркурий, который появится только за полтора часа до восхода Солнца. В Беларуси оптимальным временем будет около 4 утра.

«Так как Меркурий в момент наблюдения будет на высоте не более 5 градусов, для наблюдения и фотографирования парада потребуется чистый горизонт. Остальные три тела, Венеру, Юпитер и Луну, можно будет наблюдать даже над крышами домов — настолько высоко они будут на небе», — утверждают в Лаборатории солнечной астрономии.

В AstoAlert добавляют: четыре ярчайших ночных светила можно будет наблюдать по 22 августа.

