В Беларуси можно будет наблюдать парад четырех небесных тел
- 18.08.2025, 16:20
В ночь на 19 августа.
Ранним утром вторника, 19 августа, белорусы смогут наблюдать парад четырех небесных тел. Меркурий, Венера, Юпитер и Луна выстроятся в одну линию на небе северного полушария.
Чтобы увидеть полный парад, нужно, чтобы взошел Меркурий, который появится только за полтора часа до восхода Солнца. В Беларуси оптимальным временем будет около 4 утра.
«Так как Меркурий в момент наблюдения будет на высоте не более 5 градусов, для наблюдения и фотографирования парада потребуется чистый горизонт. Остальные три тела, Венеру, Юпитер и Луну, можно будет наблюдать даже над крышами домов — настолько высоко они будут на небе», — утверждают в Лаборатории солнечной астрономии.
В AstoAlert добавляют: четыре ярчайших ночных светила можно будет наблюдать по 22 августа.