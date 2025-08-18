В Беларуси можно будет наблюдать парад четырех небесных тел 18.08.2025, 16:20

В ночь на 19 августа.

Ранним утром вторника, 19 августа, белорусы смогут наблюдать парад четырех небесных тел. Меркурий, Венера, Юпитер и Луна выстроятся в одну линию на небе северного полушария.

Чтобы увидеть полный парад, нужно, чтобы взошел Меркурий, который появится только за полтора часа до восхода Солнца. В Беларуси оптимальным временем будет около 4 утра.

«Так как Меркурий в момент наблюдения будет на высоте не более 5 градусов, для наблюдения и фотографирования парада потребуется чистый горизонт. Остальные три тела, Венеру, Юпитер и Луну, можно будет наблюдать даже над крышами домов — настолько высоко они будут на небе», — утверждают в Лаборатории солнечной астрономии.

В AstoAlert добавляют: четыре ярчайших ночных светила можно будет наблюдать по 22 августа.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com