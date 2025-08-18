Левандовский сможет помочь «Барселоне» во втором туре Ла Лиги
- 18.08.2025, 16:33
Польский нападающий в ближайшее время вернется в строй после травмы.
36-летний знаменитый польский футболист Роберт Левандовский готов вернуться в строй после повреждения задней поверхности бедра.
Левандовский может сыграть уже в следующем матче национального чемпионата с «Леванте». Поединок состоится 23 августа.
Стоит отметить, что игру первого тура с «Мальоркой» опытный поляк пропустил. Каталонцы без него на классе одержали победу со счётом 3:0.
Напомним, что в минувшем сезоне Роберт Левандовский провёл в испанском чемпионате в составе «сине-гранатовых» 34 матча, в которых забил 27 мячей и сделал две голевые передачи.