Левандовский сможет помочь «Барселоне» во втором туре Ла Лиги 18.08.2025, 16:33

Роберт Левандовский

Фото: Getty Images

Польский нападающий в ближайшее время вернется в строй после травмы.

36-летний знаменитый польский футболист Роберт Левандовский готов вернуться в строй после повреждения задней поверхности бедра.

Левандовский может сыграть уже в следующем матче национального чемпионата с «Леванте». Поединок состоится 23 августа.

Стоит отметить, что игру первого тура с «Мальоркой» опытный поляк пропустил. Каталонцы без него на классе одержали победу со счётом 3:0.

Напомним, что в минувшем сезоне Роберт Левандовский провёл в испанском чемпионате в составе «сине-гранатовых» 34 матча, в которых забил 27 мячей и сделал две голевые передачи.

