закрыть
18 августа 2025, понедельник, 17:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Левандовский сможет помочь «Барселоне» во втором туре Ла Лиги

  • 18.08.2025, 16:33
Левандовский сможет помочь «Барселоне» во втором туре Ла Лиги
Роберт Левандовский
Фото: Getty Images

Польский нападающий в ближайшее время вернется в строй после травмы.

36-летний знаменитый польский футболист Роберт Левандовский готов вернуться в строй после повреждения задней поверхности бедра.

Левандовский может сыграть уже в следующем матче национального чемпионата с «Леванте». Поединок состоится 23 августа.

Стоит отметить, что игру первого тура с «Мальоркой» опытный поляк пропустил. Каталонцы без него на классе одержали победу со счётом 3:0.

Напомним, что в минувшем сезоне Роберт Левандовский провёл в испанском чемпионате в составе «сине-гранатовых» 34 матча, в которых забил 27 мячей и сделал две голевые передачи.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зло — ничтожно
Зло — ничтожно Александра Матвийчук
Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко