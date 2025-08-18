Никто так и не оказался в состоянии объяснить Трампу: его предложение – попытка узаконить геноцид 4 Рефат Чубаров, Facebook

Крым – это не просто полуостров, это колыбель коренного крымскотатарского народа.

В течение трех с половиной веков (США в этом году исполняется 249 лет) крымские татары имели собственную государственность, которая играла заметную роль в европейской истории. Крымское ханство было активным участником международной политики, союзником и противником великих держав, формировало баланс сил в Восточной Европе и Черноморском регионе.

Все трагедии крымскотатарского народа начались с момента захвата Крыма Российской империей и ликвидации его государственности в 1783 году. С тех пор все российские режимы – царский, советский и нынешний путинский – преследовали одну и ту же цель: полное вытеснение крымских татар из их родительской земли.

18 мая 1944 года советский тоталитарный режим совершил одно из самых тяжких преступлений ХХ века: депортацию крымскотатарского народа. Крымских татар насильственно содержали в местах изгнания почти полвека. В результате этой политики геноцида крымскотатарский народ и сейчас находится на грани исчезновения.

И теперь, когда Россия снова оккупировала Крым в 2014 году, перед крымскими татарами встает та же экзистенциальная угроза. Сотни политзаключенных, большинство из которых – крымские татары, пытки, репрессии, вытеснение с полуострова – все это часть той же имперской стратегии Москвы, которая внедряется ею в оккупированном Крыму.

И в этот момент президент США Дональд Трамп предлагает Украине «уступить Крым» России. По сути, он указывает Путину завершить то, что царская империя, советский режим и современная Россия делали на протяжении веков, – уничтожение коренного крымскотатарского народа.

Жаль, что никто так и не оказался в состоянии объяснить Дональду Трампу: его предложение – это не просто политическая торговля территориями. Это приговор целому народу. Это попытка узаконить геноцид. И именно поэтому никакие договоренности, которые предусматривают сдачу Крыма России, не могут быть приемлемыми – ни для Украины, ни для крымскотатарского народа, ни для мира, еще сохраняющего представление о справедливости и человечности.

