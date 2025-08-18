закрыть
18 августа 2025, понедельник, 17:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Зеленский встретился с Келлогом в Вашингтоне

  • 18.08.2025, 16:50
  • 1,268
СМИ: Зеленский встретился с Келлогом в Вашингтоне
Архивное фото: Владимир Зеленский и Кит Келлог (president.gov.ua)

Накануне переговоров с Трампом.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 18 августа, проводит встречу со спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом в Вашингтоне.

Об этом РБК-Украина сообщил проинформированный источник.

По его словам, Зеленский встретился с Келлогом перед тем, как провести переговоры с американским президентом Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

В то же время других деталей собеседник не сообщил.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зло — ничтожно
Зло — ничтожно Александра Матвийчук
Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко