СМИ: Зеленский встретился с Келлогом в Вашингтоне 18.08.2025, 16:50

1,268

Архивное фото: Владимир Зеленский и Кит Келлог (president.gov.ua)

Накануне переговоров с Трампом.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 18 августа, проводит встречу со спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом в Вашингтоне.

Об этом РБК-Украина сообщил проинформированный источник.

По его словам, Зеленский встретился с Келлогом перед тем, как провести переговоры с американским президентом Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

В то же время других деталей собеседник не сообщил.

