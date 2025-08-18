«Возможности России на исходе»
РФ — это бензоколонка, которая производит танки.
Эксперты предупреждают, что возможности РФ на исходе, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).
По словам Элины Рыбаковой, вице-президента Киевской школы экономики и эксперта Института мировой экономики Петерсона, Запад был слишком осторожен в санкциях из-за зависимости от российских энергоресурсов. В результате Москва смогла использовать рост цен на нефть и газ для финансирования военной экономики.
«Россия превратилась в бензоколонку, производящую танки. Только в 2022 году профицит счета текущих операций превысил $230 млрд, что позволило компенсировать потери от замороженных валютных резервов и вложить средства в производство оружия», — отмечает Рыбакова.
Но признаки замедления становятся все очевиднее. Центральный банк России снизил ключевую ставку с 21% до 18%, несмотря на высокую инфляцию. МВФ прогнозирует падение роста экономики: с более чем 4% в 2023–2024 годах до менее 1% в текущем году.
Главная проблема — ограниченные производственные мощности. «Можно выпускать лишь определенное число танков. В какой-то момент заканчиваются люди, инвестиции, оборудование. Техника становится дороже, но ее не становится больше», — поясняет Рыбакова.
Безработица в России упала до рекордных 2%, что, по словам экспертов, абсолютно нереалистично для страны с ее структурными проблемами. Это лишь подогревает инфляцию и вызывает тревогу даже у российских чиновников.
Экономисты считают, что российская модель накачки военной экономики за счет экспорта сырья близка к пределу. Долгосрочные перспективы, по мнению Рыбаковой, остаются мрачными для Кремля.