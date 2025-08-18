Силы обороны Украины ударили по НПС «Никольское» в РФ
- 18.08.2025, 17:13
Транзит нефти по «Дружбе» остановлен.
В ночь на 18 августа подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили нефтеперекачивающую станцию «Никольское» в Тамбовской области РФ.
Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.
Последствия удара включают пожар на объекте и полную остановку перекачки нефти по трубопроводу «Дружба».
По данным украинской стороны, НПС «Никольское» является частью экономической инфраструктуры РФ и задействована в обеспечении оккупационных войск.
«Силы обороны Украины последовательно работают над снижением военно-экономического потенциала РФ с целью полного прекращения вооруженной агрессии», - говорится в сообщении.