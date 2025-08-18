закрыть
18 августа 2025, понедельник, 17:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Силы обороны Украины ударили по НПС «Никольское» в РФ

  • 18.08.2025, 17:13
Силы обороны Украины ударили по НПС «Никольское» в РФ

Транзит нефти по «Дружбе» остановлен.

В ночь на 18 августа подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили нефтеперекачивающую станцию «Никольское» в Тамбовской области РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Последствия удара включают пожар на объекте и полную остановку перекачки нефти по трубопроводу «Дружба».

По данным украинской стороны, НПС «Никольское» является частью экономической инфраструктуры РФ и задействована в обеспечении оккупационных войск.

«Силы обороны Украины последовательно работают над снижением военно-экономического потенциала РФ с целью полного прекращения вооруженной агрессии», - говорится в сообщении.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зло — ничтожно
Зло — ничтожно Александра Матвийчук
Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко