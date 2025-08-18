Психолог: Большинство людей неверно оценивают собственную внешность 1 18.08.2025, 17:40

Специалист провела серию из шести исследований.

Психолог Тобиас Грайтемайер, проведя серию из шести исследований с участием более тысячи человек в Европе, пришел к выводу, что большинство людей неверно оценивают собственную внешность, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Результаты показали, что менее привлекательные участники чаще переоценивают свою красоту, тогда как более привлекательные, напротив, склонны недооценивать ее. Люди со средней внешностью обычно оценивали себя ближе к тому, как их видели другие.

Интересно, что наблюдатели в целом лучше согласовывали свои оценки привлекательности по отношению к другим людям, чем сами участники. Но степень расхождений зависела от уровня привлекательности: чем менее привлекателен человек, тем сильнее он завышал свою самооценку, а привлекательные — лишь слегка занижали ее.

Кроме того, менее привлекательные люди хуже различали привлекательность у других. Возможно, они либо оценивают более широкий круг лиц как симпатичных, либо в целом обладают менее точным восприятием. Даже представляя, как их видят окружающие, такие участники все равно завышали оценки.

Исследование касалось только физической привлекательности. В реальной жизни на восприятие влияют доброта, интеллект и личные качества, которые знакомые люди могут учитывать. Также было выявлено, что наблюдатели чаще сходились во мнении о том, кто красив, чем о том, кто непривлекателен.

