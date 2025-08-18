Можно ли путешествовать по Шенгенской зоне с однократной польской визой? 18.08.2025, 17:42

2,514

Юристы ответили.

Некоторые белорусы получают польские визы типа D с пометкой «1 въезд» (jednokrotna / single entry). Юристы инициативы Partyzanka объяснили, можно ли с такой визой ездить по странам Шенгенской зоны.

— Виза типа D с пометкой «1 въезд» (jednokrotna / single entry) означает, что вы имеете право однократно пересечь границу Польши и остаться здесь на весь срок, указанный в визе. Даже если такая виза выдана на 365 дней пребывания, это не дает вам права въезжать в Польшу несколько раз.

Если вы выедете по такой визе из Польши, например в Литву, то вам нельзя вернуться в Польшу. А чтобы это сделать, нужна новая виза или другой документ на пребывание. Это правило основано на Конвенции о применении Шенгенского соглашения.

