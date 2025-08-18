закрыть
18 августа 2025, понедельник, 18:57
Зеленский сообщил детали встречи с Келлогом

  • 18.08.2025, 17:55
  • 3,360
Зеленский сообщил детали встречи с Келлогом

Россию можно принудить к миру только благодаря силе.

Украинский президент Владимир Зеленский обсудил со спецпредставителем США Китом Келлогом ситуацию на фронте и совместные дипломатические возможности Украины, Европы и Америки.

- Обсудили ситуацию на поле боя, наши сильные дипломатические возможности - Украины и всей Европы вместе с Америкой. Россию можно принудить к миру только благодаря силе, и президент Трамп имеет такую силу. Должны сделать все правильно, чтобы мир действительно был. Спасибо!, - рассказал Зеленский в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в ночь на сегодня продолжились российские атаки против украинских городов. Среди убитых - два ребенка. Также есть десятки раненых.

- Когда речь идет о мире для кого-то одного в Европе, то речь идет обо всех в Европе. Мы готовы и в дальнейшем работать максимально продуктивно, чтобы завершить войну и надежно гарантировать безопасность. Это ключевые вещи, - подчеркнул украинский президент.

