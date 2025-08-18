Зеленский сообщил детали встречи с Келлогом
- 18.08.2025, 17:55
- 3,360
Россию можно принудить к миру только благодаря силе.
Украинский президент Владимир Зеленский обсудил со спецпредставителем США Китом Келлогом ситуацию на фронте и совместные дипломатические возможности Украины, Европы и Америки.
- Обсудили ситуацию на поле боя, наши сильные дипломатические возможности - Украины и всей Европы вместе с Америкой. Россию можно принудить к миру только благодаря силе, и президент Трамп имеет такую силу. Должны сделать все правильно, чтобы мир действительно был. Спасибо!, - рассказал Зеленский в своем телеграм-канале.
Он отметил, что в ночь на сегодня продолжились российские атаки против украинских городов. Среди убитых - два ребенка. Также есть десятки раненых.
- Когда речь идет о мире для кого-то одного в Европе, то речь идет обо всех в Европе. Мы готовы и в дальнейшем работать максимально продуктивно, чтобы завершить войну и надежно гарантировать безопасность. Это ключевые вещи, - подчеркнул украинский президент.