«Толиков» можно было хоть как-то контролировать» 2 18.08.2025, 18:13

Белорусы объясняют коллапс на границе новым «бизнесом».

На белорусско-польской границе продолжает расти очередь — согласно данным Государственного пограничного комитета, по состоянию на 16:00 18 августа в ней стоят 4480 легковых автомобилей и 120 автобусов. Некоторые путешественники считают, что транспортный коллапс возник из-за очередной незаконной схемы обхода очереди, в которой участвуют лица с приоритетным правом пересечения границы — в том числе люди с инвалидностью и пассажиры с детьми, а также мотоциклисты. Такими подозрениями с «Зеркалом» поделился один из читателей.

Как утверждает читатель «Зеркала», лица с инвалидностью и люди с детьми зарабатывают на приоритетном прохождении белорусско-польской границы.

По его словам, они подсаживаются в легковые автомобили до шлагбаума, что позволяет пройти контроль на белорусской стороне в обход общей очереди, а потом «выходят на мосту (через реку Буг, разделяющую Беларусь и Польшу. — Прим. ред.), не пересекая польскую границу, и так по кругу».

«А мотоциклисты также зарабатывают за счет того, что в общей очереди в пункте [пропуска] не стоят. В общем такие услуги стоят от 250−300 евро. Суть в том, что люди берут детей до трех лет и так курсируют», — говорит собеседник, добавив, что в довершение проблемы и поляки «ужасно медленно стали работать».

Похожие подозрения высказывают в пограничных чатах. Там пишут, что с началом роста «колейки» на границе стало появляться необычайно много транспортных средств, которые едут в объезд общей очереди — в приоритетном порядке. В этом видят очередную незаконную схему.

«Если из очереди за сутки проехало 270 машин, и из них 100 — «приоритет», то логично, что это уже бизнес: торговля инвалидами», — считает один пользователь.

Другие пишут:

«Ни мотоциклы, ни инвалиды в статистику не попадают. Мотоциклов за сутки 60 штук, сейчас в очереди еще 30 стоит. А постоянные карусели с инвалидами очень сильно тормозят общую очередь, однако польская сторона принимает в обычном ритме. И получается, что, пока проедут инвалиды и мото, машины из общей очереди — по остаточному принципу».

«Мотоциклисты, которые везде влезают без очереди и забирают ваше время. Браво беларусским парням-пограничникам, которые не пустили их на мост в количестве около 20 штук. Но на польской границе они внаглую лезут и забирают время на прохождение проверки документов».

«Вчера проходили границу Беларусь — Польша. Во дворике со стороны Беларуси — как в психоневрологическом диспансере, такого количества инвалидов нигде за раз не увидишь, многие из них вообще не понимают, что происходит, — их водят за руку ушлые мужички. После моста, естественно, ни одного инвалида нет. Прохождение всей границы — восемь часов, поляки работают очень медленно».

«»Толиков» (так в народе называют людей, которые за деньги занимают места в очереди, но сами не пересекают границу. — Прим. ред.) можно было хоть как-то контролировать, препятствуя им в очереди. Теперь и это стало невозможным».

В чатах уже появляется множество сообщений в духе «Ищу попутчика-инвалида или с ребенком до трех лет».

Некоторые путешественники высказывают мнение, что речь может идти об организованной «мафии», которая наживается на людях с инвалидностью:

«Про ценник в 300 евро и что бедные инвалиды хотят заработать! Несколько недель назад взял такого инвалида на мосту в сторону Беларуси, и вот что он рассказывал. Он сам не местный, не из Бреста и даже не из области. Его привезли откуда-то из Беларуси, сняли ему тут в Бресте квартиру, привозят на границу и подсаживают в машины.

На «обратке» рассказывают сказки про бедного отца, людей, к которым его подсаживают, просят, чтобы на мосту они нашли ему сразу машину обратно, чтобы там не стоял. По возвращении в Беларусь его забирают с границы и везут на квартиру, и так по кругу!

И вот теперь вопрос, кто на этом больше зарабатывает: инвалид или люди выше над ним? И да, он не имел ничего, ни ВНЖ, ни визы. На вопрос почему, ответ один — «А зачем, я же никуда выезжать не собираюсь!»»

А одна белоруска поделилась собственным опытом борьбы с такой схемой:

«Так как времени свободного оказалось более чем достаточно, я не поленилась прийти прямо под шлагбаум на въезд к границе там, где пограничники, и стала вбивать все номера, подъезжающие к шлагбауму.

Два дня я стояла с мужем по полчаса. За это время около 12 машин проезжает — вообще нигде не зарегистрированные. Есть зарегистрированные, но те, которые в очереди 756-е и выше. Как оказалось, они зарегистрированы в обычной очереди, а въезжают по «приоритету», где они не зарегистрированы, а просто по факту наличия особы такой льготной в машине.

Таких машин я насчитала в первый день три. Сняла фото и видео. С этим мы сразу же обратились в «Белтаможсервис», где после того, как я показала наши фото– и видеосъемки, старшая на смене сотрудница, предварительно созвонившись с тремя своими начальниками, при нас удалила номера из очереди».

В чатах звучат и другие призывы бороться с «приоритетчиками» — в частности, писать обращения в официальные ведомства и упирать на то, что по закону нахождение посторонних лиц на погранпереходе без особых оснований не допускается.

Например, предлагают такой вариант обращения в Госпогранкомитет и Комитет госконтроля:

«На пограничном переходе «Брест — Тересполь», где действует система электронной очереди, широко используется незаконная схема обхода очереди. Лица, обладающие правом приоритетного пересечения границы, за денежное вознаграждение подсаживаются или подсаживают других пассажиров в автомобили, проходящие по приоритетной линии. В дальнейшем такие лица не пересекают границу, а возвращаются обратно в Беларусь.

В этих схемах участвуют малолетние дети до трех лет, родители которых таким образом недобросовестно и алчно зарабатывают деньги. А также к участию привлекают недееспособных людей, имеющих удостоверение инвалидов, которые не понимают, что делают и где находятся. […]

Данные действия создают искусственные задержки, провоцируют коррупционные схемы, нарушают права граждан, ожидающих пересечения границы в электронной очереди, и подрывают доверие к установленному порядку».

Инициаторы обращения предлагают изменить правила пересечения границы в Бресте.

Для льготников ввести ограничение: пользоваться правом приоритетного проезда только раз в месяц. Если кому-то действительно нужно ездить чаще, то разрешение можно получать индивидуально через Госпогранкомитет. При этом отмечается, что сейчас автомобилю необязательно находиться в зоне ожидания в Бресте, а значит, человеку с инвалидностью или родителю с маленьким ребенком нет необходимости часами стоять в очереди. Поэтому авторы идеи считают возможным вовсе отменить приоритетный проезд для льготников через этот пункт пропуска.

По той же логике предлагается убрать отдельный порядок для мотоциклистов и включить их в общую очередь с автомобилями в зоне ожидания в Бресте.

