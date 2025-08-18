Соболенко померилась мощью мышц со своим бойфрендом
- 18.08.2025, 18:23
Фотофакт.
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко показала, насколько у нее сильные мышцы, сравнившись со свои бойфрендом Георгиосом Франгулисом.
Арина Соболенко сохраняет отличное настроение перед стартом последнего в сезоне турнира «Большого шлема» - US Open, который стартует 24 августа в Нью-Йорке. Так, белоруска в шутку померялась крепостью мышц со своим бойфрендом Георгиосом Франгулисом: «Здесь я бы точно проиграла», - подписала теннисистка фото в социальных сетях.
Напомним, что Соболенко после месячного перерыва сыграла на турнире WTA-1000 в Цинциннати, где уступила в четвертьфинале Елене Рыбакиной. В свою очередь Рыбакина проиграла Иге Свентек в полуфинале. В финале Свентек встретится с Жасмин Паолини.
Ну, а Соболенко уже в Нью-Йорке, где будет защищать титул чемпионки.
«Я так скучала по этому месту», - написала белоруска в соцсетях, показав фотогалерею с портретами игроков, которые выигрывали этот турнир.