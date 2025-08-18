Белорусам предлагают обменять исписанные тетрадки на новые 18.08.2025, 18:41

В этом году проект получил название «Большая перемена тетрадей».

«Альфа Банк» во второй раз запускает акцию по обмену тетрадей, которая поможет родителям и школьникам подготовиться к новому учебному году. В этом году проект получил название «Большая перемена тетрадей» и станет масштабнее, чем раньше.

Теперь обменять старые тетради можно в любом городе, где работает отделение банка. К тому же для участников подготовили сразу три разных дизайна с медведем-маскотом. В прошлом году акция завирусилась настолько, что все тетради разобрали за один день, так что будьте готовы занимать очередь первыми.

Акция пройдет с 20 по 22 августа. Каждый день будет доступен один из уникальных стилей:

20 августа — красная тетрадь,

21 августа — бирюзовая,

22 августа — черная.

Обмен организован по всей стране. В Минске тетради принимают в отделениях на ул. Сурганова, 43, и ул. Красной, 7. Кроме того, акция проходит в Бресте, Гродно, Гомеле, Витебске, Могилеве, а также в Барановичах, Бобруйске, Борисове, Жлобине, Лиде, Мозыре, Новополоцке, Пинске, Рогачеве и Солигорске (адреса отделений ищите здесь).

Условия участия просты: нужно принести 10 любых использованных тетрадей (в клетку, линейку, общие или тонкие) и получить взамен новую тетрадку с мишкой. Ограничений по количеству обменов на одного человека в этот раз нет — тетрадь может получить и взрослый, и ребенок.

Собранные старые тетради будут переработаны, что позволит не только порадовать школьников новыми канцтоварами, но и внести вклад в заботу об экологии.

