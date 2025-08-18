Трамп анонсировал «важный день» в Белом доме 18.08.2025, 18:50

Сегодня в Вашингтоне состоится саммит с Зеленским и европейскими лидерами.

В Белом доме ожидается важный день, написал в соцсети Truth Social американский президент Дональд Трамп перед встречей с украинским президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Овальном кабинете.

«У нас тут никогда не было столько европейских лидеров одновременно. Это большая честь для Америки!!! Давайте посмотрим, каковы будут результаты?» — написал Трамп.

Республиканец встретится с Зеленским в Белом доме вечером 18 августа. Они обсудят предложения Москвы по урегулированию войны РФ в Украине и возможность проведения трехстороннего саммита.

В Вашингтон вместе с Зеленским приедут генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, а также президенты Франции и Финляндии Эмманюэль Макрон и Александр Стубб.

Кроме того, участие в переговорах примет вице-президент США Джей Ди Вэнс, узнал ABC.

