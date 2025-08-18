На eBay заметили бобруйский зефир по шокирующей цене

На eBay заметили бобруйский зефир по шокирующей цене3
Товар можно приобрести только оптом.
На американском маркетплейсе eBay появились объявления с продажей белорусских сладостей, заметил Myfin.
Теперь на eBay можно купить бобруйский бело-розовый зефир.
За три пачки лакомства (общий вес 750 грамм) просят $19,99. Это получается по $6,7 за пачку, или почти Br20.
При этом только за доставку придется отдать $26 – почти Br78.
В Беларуси такой зефир стоит около Br3,5–4.
Также продавец предлагает рогачевскую сгущенку в ассортименте. Например, три банки «Егорки» можно купить за $29 (около Br86), еще в $30 (около Br89) обойдется доставка.