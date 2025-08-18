На eBay заметили бобруйский зефир по шокирующей цене 3 18.08.2025, 19:37

1,940

Товар можно приобрести только оптом.

На американском маркетплейсе eBay появились объявления с продажей белорусских сладостей, заметил Myfin.

Теперь на eBay можно купить бобруйский бело-розовый зефир.

За три пачки лакомства (общий вес 750 грамм) просят $19,99. Это получается по $6,7 за пачку, или почти Br20.

При этом только за доставку придется отдать $26 – почти Br78.

В Беларуси такой зефир стоит около Br3,5–4.

Также продавец предлагает рогачевскую сгущенку в ассортименте. Например, три банки «Егорки» можно купить за $29 (около Br86), еще в $30 (около Br89) обойдется доставка.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com