Европейские лидеры начинают прибывать в Белый дом
- 18.08.2025, 20:14
Сегодня в Вашингтоне состоится встреча Трампа, Зеленского и европейской «команды мечты».
Европейские лидеры, которые примут участие в масштабных переговорах в Вашингтоне по российско-украинской войне, начинают прибывать в Белый дом.
Как сообщает «Европейская правда», за этим можно наблюдать по стримам многих СМИ.
Около 19:15 по Минску в Белый дом первым прибыл генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Следом приехали премьер Великобритании Кир Стармер и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а за ними – премьер Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.
ВВС сообщали, что Зеленский прибудет последним, когда все европейцы уже будут на месте.
Перед этим, по данным СМИ, Зеленский и европейские лидеры провели совещание в посольстве Украины перед встречей с Трампом.