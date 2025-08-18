Уколы красоты привели белорусок на больничную койку 1 18.08.2025, 20:11

Девушки едва не расплатились здоровьем за молодость.

Современные тренды индустрии красоты обещают мгновенное преображение: пухлые губы, разглаженные морщины, исчезновение синяков и мешков под глазами.

Однако за привлекательными предложениями нередко скрываются серьезные риски.

Так, в последнее время участились обращения по поводу осложнений после косметологических процедур в Госкомитет судебных экспертиз по Могилевской области.

Одна из пациенток на дому у мастера делала уколы ботокса в лицо и шею.

На пятый день у нее появились тревожные симптомы: затруднение глотания и жевания, ощущение кома в горле, нечеткость зрения, слабость, озноб, повышенная потливость, снижение мышечной силы в руках и ногах.

Попытки снять симптомы антигистаминными препаратами не помогли. После временного улучшения состояние резко ухудшилось – женщина начала задыхаться и была госпитализирована с диагнозом «отек Квинке». Больше двух недель она находилась в больнице.

Даже спустя 2,5 месяца после процедуры она продолжала жаловаться на мышечные боли, слабость и сильную усталость.

Другая женщина сама обратилась за медицинской помощью после инъекций ботокса.

У нее появились сильный отек век, ухудшение зрения (двоение, размытость), головокружение и головная боль, а также онемение языка и нарушение речи.

Судебно-медицинские эксперты установили, что в обоих случаях наблюдалась миастеническая реакция (чрезмерное расслабление мышц).

По данным фактам милиция проводит проверку.

