Уколы красоты привели белорусок на больничную койку

Уколы красоты привели белорусок на больничную койку1
- 18.08.2025, 20:11
Девушки едва не расплатились здоровьем за молодость.
Современные тренды индустрии красоты обещают мгновенное преображение: пухлые губы, разглаженные морщины, исчезновение синяков и мешков под глазами.
Однако за привлекательными предложениями нередко скрываются серьезные риски.
Так, в последнее время участились обращения по поводу осложнений после косметологических процедур в Госкомитет судебных экспертиз по Могилевской области.
Одна из пациенток на дому у мастера делала уколы ботокса в лицо и шею.
На пятый день у нее появились тревожные симптомы: затруднение глотания и жевания, ощущение кома в горле, нечеткость зрения, слабость, озноб, повышенная потливость, снижение мышечной силы в руках и ногах.
Попытки снять симптомы антигистаминными препаратами не помогли. После временного улучшения состояние резко ухудшилось – женщина начала задыхаться и была госпитализирована с диагнозом «отек Квинке». Больше двух недель она находилась в больнице.
Даже спустя 2,5 месяца после процедуры она продолжала жаловаться на мышечные боли, слабость и сильную усталость.
Другая женщина сама обратилась за медицинской помощью после инъекций ботокса.
У нее появились сильный отек век, ухудшение зрения (двоение, размытость), головокружение и головная боль, а также онемение языка и нарушение речи.
Судебно-медицинские эксперты установили, что в обоих случаях наблюдалась миастеническая реакция (чрезмерное расслабление мышц).
По данным фактам милиция проводит проверку.