закрыть
18 августа 2025, понедельник, 20:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп встретил Зеленского в Белом доме

  • 18.08.2025, 20:24
Трамп встретил Зеленского в Белом доме

Встреча двух президентов назначена на 20:15 по Минску.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Двусторонняя встреча должна начаться в 13:15 по Вашингтону (20:15 по Минску).

ABC News сообщал, что во встрече также примет участие вице-президент США Джей Ди Вэнс. По данным Би-би-си, кроме него, участниками встречи станут госсекретарь Марко Рубио и спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог.

Спустя час после двусторонней встречи американский президент поприветствует лидеров стран Европы, потом они сделают совместную фотографию. На 15:00 (22:00 по Минску) запланирована встреча Трампа с европейскими лидерами.

В Белый дом уже прибыли генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министры Великобритании Кир Стармер и Италии Джорджа Мелони, а также президент Финляндии Александр Стубб. Также в саммите примут участие канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Перед саммитом с Трампом Зеленский также встретился с Келлогом и европейскими лидерами.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зло — ничтожно
Зло — ничтожно Александра Матвийчук
Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко