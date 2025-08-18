Зеленский передал Мелании Трамп письмо от первой леди Украины 18.08.2025, 20:56

Стали известны некоторые детали содержания письма.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом передал первой леди США Мелании Трамп письмо от своей жены, первой леди Украины Елены Зеленской.

Об этом стало известно из трансляции встречи.

По словам Зеленского, в письме первая леди Украины благодарит Меланию за ее письмо к российскому диктатору Владимиру Путину относительно украинских детей, которых депортировали в РФ.

«Первая леди Украины передала письмо первой леди США, это не вам письмо (смеется). Это очень чувствительная тема», — сказал президент Украины Трампу.

В письме, переданном главе Кремля Владимиру Путину во время встречи на Аляске, первая леди США Мелания Трамп призвала его защитить детей и позаботиться о будущих поколениях во всем мире.

Ранее стало известно, что украинская делегация прибыла в Вашингтон для встречи с Трампом и европейскими лидерами.

